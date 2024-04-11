К международным мероприятиям в Казани усилят меры безопасности на транспорте

В рамках подготовки к международным мероприятиям на предприятиях общественного транспорта в Казани усилят меры безопасности. Об этом сегодня на заседании антитеррористической комиссии в мэрии Казани сообщил председатель Комитета по транспорту Алексей Сидоров.

«Проводятся мероприятия, направленные на усиление охраны, повышение бдительности работников при работе на линиях, улучшение порядка взаимодействий экипажа при возникновении нештатных ситуаций, а также взаимодействия с правоохранительными органами и экстренными службами», – отметил он.

Кроме того, на заседании мэр Казани Ильсур Метшин поручил руководителям инициировать проект по обеспечению безопасности проезда в общественном транспорте.

«Есть законодательные вопросы. Мы не впервые выступаем с законодательной инициативой. Считаю необходимым подготовить, пока в Парламент нашей республики, нацпроект по обеспечению безопасности проезда в общественном транспорте. Этот вопрос стоит перед всеми муниципалитетами, крупными и малыми городами», – отметил градоначальник.