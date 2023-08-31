«К Месси прикоснуться не успел»: Попов – о золоте «Рубина», Бердыеве и команде Рахимова

Алексей Попов рассказал о чемпионстве в составе «Рубина» и дебюте в Лиге чемпионов Фото: rubin-kazan.ru

«В «Рубине» общался со всеми русскоязычными: Семак, Бухаров, Рязанцев»

Добрый день, Алексей. Чем вы сейчас занимаетесь? Все еще в футболе?

Добрый день, да. Сейчас я в Перми, индивидуально тренирую детей и самостоятельно развиваюсь в качестве тренера.

У вас какие-то планы на большой, профессиональный футбол?

Да, конечно. У меня есть лицензия, я готов тренировать профессиональную команду. Но пока я без агента, поэтому нет возможности.

Насколько знаю, вы работали в пермской «Звезде».

Работал. Но сейчас клуб закрыт – это во-первых. Во-вторых, мы разошлись с моими компаньонами, которые, как и я, являлись учредителями футбольного клуба «Звезда». Поэтому случилось так, что мы не сошлись во мнении, как развивать команду.

Общаетесь ли с кем-то из чемпионского «Рубина»?

К сожалению, нет. Нет такой возможности. У всех свои планы. А так, конечно, был бы рад с кем-то встретиться. На момент выступления в «Рубине» общался со всеми русскоязычными, те же Сергей Семак, Александр Бухаров и Александр Рязанцев.

Когда в последний раз были в Казани?

В Казани после того, как завершил карьеру, больше не был. А так у меня там много друзей. Меня всегда приглашают, но пока нет такой возможности.

Весной клуб праздновал юбилей и звал легенд. К вам тогда не обращались?

Нет, ну какая я легенда! (Смеется.)

Все-таки двукратный чемпион России.

Да, есть такое. Но я считаю, что я все равно не легенда для Казани. Хотя, конечно, с удовольствием бы приехал.

«Понял, что с Бердыевым я больше не могу работать. Но думаю, что мы принесли друг другу много пользы» Фото: © «Татар-информ»

«Бердыев – сложный человек. Мы с ним не сошлись характерами»

Какие отношения у вас были с Курбаном Бердыевым?

Честно говоря, Бекиич – очень сложный человек. Поэтому мы с ним не сошлись характерами. Наверное, это и повлияло на то, что я решил завершить карьеру в «Рубине» и вернуться в «Амкар». Понял, что с ним я больше не могу работать. Но думаю, что мы принесли друг другу много пользы.

В 2008-м вы перешли из «Амкара» в чемпионский «Рубин». Помните, как это было и почему приняли такое решение?

Потому что с «Амкаром» шансы на чемпионство с каждым туром все таяли. Позже стало понятно, что команда вообще не займет место в медалях. Поэтому я решил сменить обстановку и хоть раз в жизни попробовать себя в другой команде. Потому что я всю жизнь играл в Перми. Курбан Бекиич тоже очень хотел, чтобы я перешел в «Рубин».

А тот факт, что для футбольных фанатов «Рубин» и «Амкар» – этакие враги, вас никак не смутил?

Да, я знаю, что для фанатов это дерби принципиальное. Но, честно говоря, никогда не слышал, что «Рубин» и «Амкар» – враги. Потому что многие наши ребята были в Казани и все были в восторге от системы клуба. Много ребят играли из «Рубина» в «Амкаре» и наоборот. Так что в среде профессиональных футболистов с этим вообще не было никаких проблем.

Насколько знаю, тогда вами интересовались и другие команды, не только «Рубин».

Да, звал в том числе Рашид Рахимов в «Локомотив». Почему не перешел? Потому что есть такой фактор, как человеческий. Нужно было сделать все правильно. Рахимов этого не сделал.

У вас с ним был какой-то конфликт?

С Рахимовым не было никаких конфликтов. Он хотел, чтобы я перешел в «Локо», но я сказал, чтобы клуб сделал официальное предложение в «Амкар». Но его не поступило.

В чем феномен того золотого «Рубина» Бердыева?

Феномен в том, что была выстроена система игры против ведущих команд и аутсайдеров. Плюс – в «Рубине» всегда имелось два равноценных состава.

«С «Амкаром» шансы на чемпионство с каждым туром все таяли. Поэтому я решил сменить обстановку и хоть раз в жизни попробовать себя в другой команде» Фото: © Amarhgil, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

«В Барселоне обменялся футболками с Кркичем. До сих пор дома висит»

Дебют в Лиге чемпионов – и сразу на «Камп Ноу». Как это было?

Понимал, что это мой пик карьеры. Да, игра с «Барселоной» была для меня первой. Эмоции захлестывали. Но я спокойно вышел и сделал то, что просил от меня Бекиич.

Это ваш самый запоминающийся матч в футболке «Рубина»?

Самый запоминающийся – игра за чемпионство со «Спартаком» в Москве. Тогда мы выиграли 1:0, а победный гол забил Сергей Ребров. Это была игра, в которой я сделал 30 перехватов! Такого, наверное, в жизни ни у кого не было. Это и есть моя самая запоминающаяся игра. К тому же она стала отправной точкой нашего чемпионства.

Тридцать перехватов?! Где вы видели такую статистику?

У нас на базе в Казани после каждого матча вывешивали статистику. Я как посмотрел, сначала вообще не поверил в это. Но мне сказали, что это так и есть. Сейчас эту статистику, наверное, даже не поднять. До сих пор не могу понять, как можно было сделать 30 перехватов.

Возвращаясь к Лиге чемпионов. Вы также выходили с «Интером» на «Сан-Сиро». С кем поменялись футболками?

С «Барселоной» так получилось, что мне досталась футболка Бояна Кркича. И я очень этому рад. Потому что это был самый талантливый игрок «Барселоны». Она у меня до сих пор висит, и я смотрю на нее и вспоминаю с благоговением. Потому что это был потрясающий игрок, который, к сожалению, не раскрылся.

В том матче вы играли против кого-то персонально? Может, против Ибрагимовича или Месси?

Я играл персонально против Серхио Бускетса. И на последних минутах были очень опасные моменты у нашей штрафной, когда кто-то из игроков попал в штангу или перекладину после углового. Пронесло. Все было хорошо.

Успели прочувствовать Месси? Может, был какой-то фол или контакт?

Нет, не успел к нему прикоснуться (смеется). Но ничего страшного. Были в моей карьеры и другие игроки, которых я перекрывал.

«Игра с «Барселоной» была для меня первой. Эмоции захлестывали» Фото: rubin-kazan.ru

«Место «Рубина» в РПЛ? В десятку могут зайти. Но не выше. Это потолок»

Часто ли смотрите игры Премьер-лиги? В частности, «Рубина».

Да, конечно. Смотрю матчи РПЛ на регулярной основе. «Рубин» в том числе.

Можете описать свои ощущения от игры команды?

«Рубин» свои предыдущие играет, как «Спартак», – очень эмоционально. Но эти эмоции не подтверждены системной игрой. Им довольно трудно дается сама игра. Поэтому первые 10-15 минут они пытаются давить и прессинговать, но это все на тоненького. Потому что у них нет системы и они показывают очень нестабильный футбол.

Как считаете, чего не хватает команде?

Команде не хватает игры. В моем понимании, игра – это тактика и теоретические знания.

Довольно часто можно услышать слова о слабом составе «Рубина». Объективны ли претензии, в том числе со стороны главного тренера?

Я думаю, что таким образом Рашид Рахимов ищет отмазки. Состав – это не объективная причина. Играть в футбол можно с любыми игроками. Еще раз повторяю – играть в футбол. Но у Рахимова это не часто получается. То, что они делают, не поддается логике. Например, если ты не умеешь разыгрывать мяч у своих ворот, то зачем это делать? Они постоянно пытаются, но у них ничего не получается. То есть они либо над этим не работают, либо тренер неправильно доносит до игроков, как нужно выходить из обороны с помощью паса. И это очень удручает.

Какое место займет «Рубин»?

В десятку команда, конечно, может зайти. Но не выше. Это потолок Рахимова. Очевидно, что он не тот тренер, который способен вывести «Рубин» на совершенно иной уровень. Да, он может решить задачу не вылететь. Но остальное – не в его компетенции.

Но сейчас команда не проигрывает уже три игры кряду.

Повторяюсь, пока они играют на эмоциях. Все последние матчи они играли дома. Вот и взяли 7 очков. Но если вы видели игру с «Динамо», им просто повезло.

То есть это не тенденция?

Нет, конечно. Тенденция – если бы они при 1:0 в большинстве выиграли 3:0. Это была бы тенденция. А когда команда ведет в большинстве и героически вырывает ничью – это сильно удручает.

«Играть в футбол можно с любыми игроками. Но у Рахимова это не часто получается» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Рубину» будет тяжело. Один матч могут выиграть, потом два проиграть»

В последних играх «Рубин» много забивает со стандартов. Как объяснить это?

Это невнимательность соперников. В последней игре с «Уралом» это было явно заметно. Потому что больше со стандартов «Рубин» фактически ничего не создал. Тот же Егор Тесленко, который забил гол.. Не знаю, какие выражения к нему подобрать. Он очень плохо играет в защите.

Вы сказали про ошибки в обороне от Тесленко, а как вам игра Александра Мартыновича?

Я думаю, что это связано с тренировочным процессом. Потому что игрок – квалифицированный. И как ему говорит тренер, так он и играет. В целом же ошибки, думаю, связаны с тем, что команда играет мало под напряжением. Нужно на тренировках использовать больше упражнений, которые не давали бы защитникам играть без лимита времени. Тогда и в обороне у них будет все хорошо.

Какое будущее видите у этого «Рубина»?

Я уже не раз говорил, что происходящее в «Рубине» – мазохизм. Будет очень тяжело. Они могут один матч выиграть, потом два проиграть. И вроде с тренером будет все понятно. Но так как они снова выиграют следующий, руководство даст ему очередной шанс. И так будет продолжаться до тех пор, пока в клубе не поймут, что задача не выполнена.

Какие альтернативы на российском рынке тренеров вы видите?

Лучший вариант для «Рубина» прямо сейчас – Станислав Черчесов. Это единственный тренер, который выведет их из кризиса и поставит объективную игру. Но этот вариант тоже не вдолгую. Черчесов придет, заберет, что ему надо, и свалит.

Если говорить о персоналиях в «Рубине», кого можете выделить?

В одном из матчей Кубка меня невероятно впечатлили фланги обороны – Руслан Безруков и Даниил Кузнецов. Они были теми двумя футболистами, которые творили. И меня очень огорчает, что они почти не выходят в матчах чемпионата.

Опорный полузащитник Угочукву Иву?

Я за ним пристально не наблюдал, но знаю, что у него в Казани хорошая пресса. Он неплохо играет и очень квалифицированный футболист. Но это все связано с тем, что он – оборонительный игрок. А так как «Рубин» очень много обороняется, естественно, он заметен. Да, он молодец, он старается в борьбе. Но как это будет дальше в развитии атак – большой вопрос.

Алексей Попов – футболист, экс-защитник «Рубина».



Родился 7 июля 1978 года в Пермской области. Начинал карьеру в местной «Звезде». В 1996 году перешел в пермский «Амкар», за который выступал по 2008 год, перейдя в «Рубин». За два сезона в Казани стал двукратным чемпионом России по футболу. В 2010 году вернулся в «Амкар». В 2013-м завершил профессиональную карьеру. Провел за пермский клуб 423 матча – рекорд за всю историю «Амкара».