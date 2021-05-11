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Ру Тат
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11 мая 2021  23:22
Полина Шевчук

К мемориалу у казанской школы, где произошла стрельба, продолжают идти люди с цветами

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Несмотря на поздний час, к импровизированному мемориалу у школы №175 продолжают идти люди. Горожане и гости столицы несут цветы и игрушки, зажигают свечи. Возле мемориала пришлось выставить дополнительный стол, куда будут складывать цветы.

«К мемориалу подпускают по несколько человек, люди ждут за ограждением. Уже выстроилась большая очередь. Но никто не уходит», – рассказал один из очевидцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня около 9.30 утра 19-летний житель Казани с оружием вошел в школу №175, где открыл стрельбу по ученикам и персоналу. В результате погибли 9 человек – двое взрослых и семеро детей. Еще 20 человек находятся в больницах.

 

Убийство стрельба в школе убийство детей
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