К марту 2024 года 85% федеральных дорог приведут в нормативное состояние

К 1 марта следующего года в России планируется довести долю федеральных дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 85%. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

«Я думаю, что задачи, которые мы сейчас выполняем по регионам, будут выполнены. Качество дорог довольно приличное, Вы видите фотографии», — приводит слова руководителя ведомства пресс-служба Кремля.

Глава Минтранса напомнил, что сеть автомобильных дорог в регионах, присоединенных осенью прошлого года после плебисцитов, составляет 21 тыс. километров, из которых 1039 километров занимают федеральные дороги, которые сейчас принимаются в российскую собственность.

«Мы вместе с регионами определили опорную дорожную сеть, как мы это делали у себя в Российской Федерации до этого. Это примерно 2,5 тыс. километров, и эти 2,5 тыс. километров включают в себя как федеральные дороги, так и региональные дороги», — уточнил Савельев.

Он добавил, что средства на ремонтные работы есть: в прошлом году на эти цели было потрачено 53 млрд рублей, а в этом на восстановление федеральной дорожной сети новых территорий РФ уже выделено 75 млрд рублей.