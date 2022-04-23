К лету в Татарстане введут стандарт работы детских оздоровительных лагерей

В Татарстане к 1 июня планируют ввести стандарт работы детских оздоровительных лагерей. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Речь о стандарте как о методической базе. Это требования, которых должны будут придерживаться все организаторы летнего отдыха. Они обеспечат стандарт качества. Все документы практически готовы, предварительно мы планируем их ввести к лету», – заявил собеседник.

По его словам, в документе будут прописаны стандарты управления учреждениями, требования к подготовке вожатых, профилю их компетенций и пр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году в оздоровительных лагерях отдохнут более 218 тыс. детей из Татарстана.