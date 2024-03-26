Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
К лету в Казани покрасят и отремонтируют более 60% автобусного парка
В Казани стартовал кузовной и косметический ремонт автобусов. Запланированы замена обшивки сидений, боковых стекол, а также покраска кузовов. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту.
Ожидается, что к началу летнего сезона в городе освежат внешний вид 60% автобусного парка.
К примеру, уже начаты работы на маршруте №55, 11, 43, 35, 33, 53 и 63. Сотрудники предприятий проведут покраску бамперов автобусов, на которых образовались дефекты после зимы, заменят поврежденные лобовые стекла, обшивку и проведут другие виды работ. Часть машин уже обновлена.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»