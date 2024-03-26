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Общество 26 марта 2024 10:31

К лету в Казани покрасят и отремонтируют более 60% автобусного парка

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В Казани стартовал кузовной и косметический ремонт автобусов. Запланированы замена обшивки сидений, боковых стекол, а также покраска кузовов. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту.

Ожидается, что к началу летнего сезона в городе освежат внешний вид 60% автобусного парка.

К примеру, уже начаты работы на маршруте №55, 11, 43, 35, 33, 53 и 63. Сотрудники предприятий проведут покраску бамперов автобусов, на которых образовались дефекты после зимы, заменят поврежденные лобовые стекла, обшивку и проведут другие виды работ. Часть машин уже обновлена.

#автобусы
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