К лету в Казани вновь открыли детскую железную дорогу

В Казани снова заработала детская железная дорога. Поезда будут курсировать со среды по воскресенье до 31 августа по маршруту от станции «Молодежная» до «Изумрудной» и обратно. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Отмечается, что поезда будут отправляться в 10.00, 11.23, 14.15 и 15.38. Понедельник и вторник решили сделать выходными днями. В пресс-службе напомнили, что проезд для детей и взрослых будет платным.

На церемонии запуска на детской железной дороге подняли флаги России и Татарстана, а также корпоративное знамя «РЖД».

Поезда по увлекательному маршруту для юных железнодорожников в Казани впервые запустили в 2007 году. Протяженность путей составляет 4,288 км. Железная дорога включает в себя две станции и две платформы. Зимой дети изучают теорию, весной сдают экзамены, а летом закрепляют полученные знания на практике во время перевозочного процесса.