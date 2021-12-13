К концу недели в Татарстане прогнозируется небольшое потепление

Со среды в Татарстане ожидается постепенное повышение температур. Так, если завтра в республике ожидается до −14 градусов, то в следующие дни столбики термометров не опустятся ниже −7 градусов. Об этом сообщается в прогнозе от Гидрометцентра РТ.

В среду и четверг на территории республики ожидается снег, а также умеренный ветер. В ночные часы температура воздуха составит от −11 до −6 градусов, днем воздух прогреется до 7–2 градусов со знаком минус. 16 декабря прогнозируется от −7 до −2 градусов ночью, от −5 до 0 градусов — днем.

Синоптики сообщают, что, предварительно, 17 и 18 декабря в Татарстане по-прежнему ожидаются слабые морозы. Так, в пятницу и субботу температуры будут такими же, как и 16 декабря. Возможен снег.