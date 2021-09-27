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Ру Тат
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27 сентября 2021  21:08

К концу недели в Татарстане ожидается небольшое потепление

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С пятницы в Татарстане ожидается потепление. До 1 октября же в республике по ночам возможны минусовые температуры, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра в Татарстане ожидаются небольшие дожди и до −2 градусов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». В среду и четверг осадки маловероятны, однако ночью температуры могут опуститься до −3 градусов. В дневные часы 29 и 30 сентября столбики термометров будут держаться на 6–12 градусах.

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу и субботу температурный фон повысится. Так, ночью температуры составят 0–5 градусов, а днем повысятся до 9–4 (1 октября) и 11–16 градусов (2 октября).

#прогноз погоды #потепление
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