К концу лета в Казани отремонтируют улицы Борисковская и Ново-Давликеевская

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Улицы Борисковская и Ново-Давликеевская протяженностью 4,5 км в Приволжском районе Казани отремонтируют к концу лета, на сегодня работы выполнены на 17%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо ремонта дорожного полотна здесь обновят тротуары, установят 12 остановочных павильонов и 92 опоры наружного освещения.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

«От жителей поселков Мирный и Борисково было много обращений, они просили сделать тротуар для пешеходов и отремонтировать дорогу <...>. Благодаря нашим федеральным и республиканским программам по капитальному ремонту и строительству дорог дошли и до решения этих проблем в поселках», — сказал мэр Ильсур Метшин во время инспекции.

На улицах Борисковская и Ново-Давликеевская работы стартовали около месяца назад. Ремонт затронет и тротуары, рабочие заменят 500 погонных метров дорожного и 10 тыс. — тротуарного бортового камня. На отдельных участках построят новые пешеходные дорожки — при этом были сохранены растущие здесь деревья и кустарники.

На время ремонта частично ограничено движение транспорта — автомобили передвигаются по одной полосе. Маршруты общественного транспорта изменения не затронули.