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Ру Тат
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Экономика
23 июня 2022  16:36
Александр Хевронин

К концу года в Татарстане появится от пяти до семи новых газонаполнительных станций

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До конца 2022 года в Татарстане планируется построить от пяти до семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), о чем сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров на дне рождения первого строительного объекта «Газпром газомоторное топливо» в России.

«В прошлом году мы сдали 10 станций, а в этом планируем от пяти до семи. Количество будет зависеть от экономической ситуации, возможности и подходов федеральных органов власти, а также от возможности „Газпрома“», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что количество АГНКС на территории Татарстна необходимо довести до 60, однако не назвал период, за который эта задача будет выполнена. «Назвать точный период за который мы построим нужное количество станций я затрудняюсь, потому что, как я уже сказал, это зависит от множества факторов», — сказал Гафаров.

#Гафаров Шамиль #агнкс #зеленодольск #Татарстан
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