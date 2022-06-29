К концу года в Татарстане начнут тестировать портал бесплатной правовой помощи

В конце года в России появится портал бесплатной правовой помощи от Министерства юстиции. В тестовом режиме его запустят в 10 регионах страны: Татарстане, Краснодарском крае, а также Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. Об этом на совещании во время Петербургского международного юридического форума рассказал глава Минюста Константин Чуйченко.

«Мы начали работу над тем, что создаем портал правовой помощи. Одновременно создаем реестр граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. В этой связи мы по итогам 2022 года должны запустить уже портал „Правовая помощь“ в 10 субъектах РФ, а в следующем году, я думаю, он уже будет действовать во всех регионах», — цитирует министра РИА Новости.

По данным Чуйченко, на портале будут размещены около 6 тыс. типовых ситуаций. Проконсультироваться со специалистом сможет любой желающий.