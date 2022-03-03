К концу года в метро Казани появится бесперебойный интернет

К концу года в казанском метро будет обеспечена стабильная мобильная связь и интернет. Причем сеть не будет пропадать не только на станциях, но и на перегонах, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Для этого в тоннеле метро стартовали работы по установке базовых станций 3G и 4G. Кабель пройдет на всем протяжении станции метро начиная с «Дубравной».

Планируется, что установка закончится к концу 2022 года. Оператор связи обещает, что пассажиры смогут пользоваться связью и интернетом даже при движении электропоезда.