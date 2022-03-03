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Ру Тат
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Технологии
3 марта 2022  12:20

К концу года в метро Казани появится бесперебойный интернет

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К концу года в казанском метро будет обеспечена стабильная мобильная связь и интернет. Причем сеть не будет пропадать не только на станциях, но и на перегонах, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Для этого в тоннеле метро стартовали работы по установке базовых станций 3G и 4G. Кабель пройдет на всем протяжении станции метро начиная с «Дубравной».

Планируется, что установка закончится к концу 2022 года. Оператор связи обещает, что пассажиры смогут пользоваться связью и интернетом даже при движении электропоезда.

#метро #интернет
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