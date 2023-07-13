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Тысячу многоквартирных домов в Челнах оборудуют новыми панелями с видеонаблюдением
В многоквартирных домах Набережных Челнов активно продолжается программа по установке умных домофонов взамен старых аналоговых. За июль заменено уже более 5 тыс. панелей, а к 15 декабря проект планируется завершить. Новые домофоны устанавливаются бесплатно, сообщил на пресс-конференции в мэрии первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.
«Программа реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. На сегодняшний день заменено 5270 панелей. До конца текущего года будет установлено 7030. В ходе реализации обнаруживаются подъезды, где прежде никогда не было домофонов», — отметил спикер.
2 ключа и доступ к программе жители получают бесплатно. Городской тариф на эксплуатацию домофона составляет 55 копеек с квадратного метра.
«Хотел бы отметить, что это достаточно низкая стоимость», — отметил докладчик.
Набережные Челны стали первым городом в Татарстане, где благодаря соглашению исполкома с инвестором началось внедрение умных домофонов во всех многоквартирных домах города. Это порядка 1 тыс. многоквартирных домов. На данный момент домофоны установлены в 814 домах, подключено более 152 тыс. квартир.
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