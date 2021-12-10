К концу года татарстанские ИП должны уплатить 4 млрд рублей страховых взносов

В Татарстане зарегистрировано более 90 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые до конца текущего года должны уплатить порядка 4 млрд рублей страховых взносов в виде фиксированных платежей, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по РТ.

Так, предпринимателю, не имеющему наемных работников, необходимо заплатить страховые взносы в фиксированном размере 40 874 рубля, из которых 32 448 рублей — это пенсионные отчисления и 8 426 рублей — взносы на медицинское страхование. В связи с тем, что 31 декабря 2021 года объявлено выходным днем, крайний срок для уплаты за 2021 год переносится на 10 января 2022 года.

Если годовой доход ИП более 300 тысяч рублей, он обязан доплатить пенсионные страховые взносы в размере 1% с доходов, превышающих эту сумму. Однако сумма страховых взносов не может быть больше восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Таким образом, для ИП взносы не могут превышать 8×32 448 руб. = 259 584 рублей.

При этом — для уплаты страховых взносов в части ОПС в размере 1% — доходы будут определяться согласно данным, представленным плательщиком в налоговый орган и в зависимости от выбранной системы налогообложения:

— УСН «доход-расход» и ОСНО — доходы определяются на основании налоговых деклараций с учетом расходов;

— УСН «доходы» — берутся в расчет сведения, указанные в налоговой декларации;

— ПСН — с суммы потенциально возможного к получению ИП годового дохода по виду предпринимательской деятельности в рамках ПСН.

Если применяется несколько режимов налогообложения, то доходы от деятельности следует суммировать. УФНС по РТ напоминает, что срок уплаты 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, — не позднее 1 июля 2022 года.

Кроме того, ИП должен регулярно представлять расчет по страховым взносам за наемных работников. Расчет подается не позднее 30 числа месяца, который идет вслед за отчетным периодом. Отчетные периоды по страховым взносам — это квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год. Также ИП обязан платить за своих сотрудников страховые взносы, исчисленные с их заработной платы. Денежные средства переводятся ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

При этом тариф страхвзносов в ПФР составляет 22%. Такая ставка применяется до достижения предельного лимита дохода, который в 2021 году равняется 1465 тыс. рублей. Затем ставка падает до 10%. Тариф по взносам на ОМС — 5,1% Он не зависит от суммы дохода и уплачивается систематично. Тариф взносов в Фонд социального страхования — в пределах установленной предельной величины, которая в текущем году равняется 966 тыс. рублей, — 2,9%.

В то же время субъекты МСП исчисляют страховые взносы в отношении части выплат работникам, превышающей установленный законодательством МРОТ, по сниженным тарифам: в Пенсионный фонд — по ставке 10%, в Фонд социального страхования по ставке 0%, и в Фонд медицинского страхования по ставке 5%.

Помимо прочего, ИП-резиденты территории опережающего социально-экономического развития вправе применять пониженные тарифы страховых взносов к выплатам по трудовым договорам сотрудникам, занятым на новых рабочих местах: в Пенсионный фонд — по ставке 6%, в Фонд социального страхования по ставке 1,5%, в Фонд медицинского страхования по ставке 0,1%.

При этом рабочие места должны создаваться предпринимателем в пределах установленной предельной величины базы.