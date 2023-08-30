К концу года Германия обучит на своей территории 10 тыс. украинских военных

Германия намерена к концу года завершить обучение 10 тыс. украинских солдат на своей территории. Об этом заявила статс-секретарь в германском Минобороны Зимтье Мёллер, пообещав, что ФРГ продолжит оказывать и другую поддержку Киеву.

«Мы делаем это, например, обучая несколько тысяч украинских военнослужащих в Германии. К концу года мы планируем обучить 10 тыс. солдат, чтобы таким образом полностью поддержать и укрепить способность Украины к сопротивлению», – цитирует ТАСС представителя военного ведомства.

Напомним, что Германия также активно поставляет Украине орудие и военную технику, в частности – танки Leopard 2. СМИ со ссылкой на экспертов пишут, что это нанесло урон производящему их концерну Rheinmetall. Утверждается, что предприятие лишилось своей репутации на фоне больших потерь Вооруженных сил Украины, а производимая им техника утратила статус «чудо-оружия».