К концу года число безработных в Татарстане сократилось до 11,5 тыс. человек

За неделю количество безработных в Татарстане сократилось на 414 человек — до 11,5 тыс. официально зарегистрированных безработных граждан. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, соответствует 592 тыс. вакансиям. За неделю работодатели предложили более 1,8 тыс. новых вакантных рабочих мест», — сказано в сообщении.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных во всех семи моногородах Татарстана. На сегодняшний день на учете в службах занятости Набережных Челнов, Елабуги, Зеленодольска, Менделеевска, Нижнекамска, Камских Полян и Чистополя в качестве безработных числится более 2,7 тыс. человек.