К концу 2026 года в Набережных Челнах построят общежитие КФУ на 1 тыс. мест

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил о реализации масштабного проекта Казанского федерального университета по строительству студенческого кампуса в городе.

«С целью создания комфортных условий для наших студентов и привлечения молодежи из других регионов в этом году КФУ приступил к строительству студенческого кампуса. Ожидаем, что к концу 2026 года будет введен первый объект – общежитие на 1082 места», – отметил мэр.

По словам Наиля Магдеева, в городе уделяется серьезное внимание сфере образования. За последние 11 лет построено 11 новых школ. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в 22-м микрорайоне жилого района «Замелекесье» в этом году открыта еще одна школа на 1224 места.

Сейчас в ней обучаются 1602 ученика, что позволило снять проблему обучения детей в третью смену.

Кроме того, проведен капитальный ремонт двух школ и семи пищеблоков. Объекты образования строятся не только за счет городского бюджета, но и частных инвестиций.

В качестве примера мэр привел открытие центра детского развития «УМ-КА», где функционируют детский сад и начальная школа.

Обновленные здания получили молодежный центр «Орион» и подростковый клуб «Проспект», что позволило создать полноценное пространство для всестороннего творчества, образования и досуга ребят.

«Город Набережные Челны славен не только КАМАЗами, но и талантливыми детьми, которые благодаря старанию педагогов превращаются в настоящие звезды», – подчеркнул Наиль Магдеев. При поддержке Министерства культуры Республики Татарстан также отремонтирована одна из старейших и важнейших для города Детская школа искусств.