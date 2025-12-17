К концу 2025 года будет завершено обучение татарского Giga.Chat

К концу 2025 года будет завершено обучение Giga.Chat татарскому языку. Об этом на общем собрании Академии наук РТ по итогам 2025 года сообщил ее вице-президент Айрат Хасьянов.

«Мы продолжаем партнерство с лидерами ИИ-индустрии. К концу года завершится обучение татарского Giga.Chat, и мы сможем свободно общаться с ним на татарском языке», – рассказал он.

Еще одним из крупных технологических проектов обещает стать обучение умной колонки «Алиса» татарскому языку.

«Таким образом, Академии наук Татарстана удалось занять важную позицию на стыке фундаментальных передовых разработок и популяризации искусственного интеллекта», – подчеркнул Хасьянов.