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Официальная хроника
29 октября 2021  15:39

К концу 2021 года может возобновиться ж/д сообщение между Россией и Финляндией

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На встрече с финским коллегой Саули Ниинисте Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что к концу 2021 года между двумя странами может возобновиться турпоток по железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости. 

«К сожалению, большой урон был нанесен туристической области, — сказал Путин. — Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге».

Он напомнил, что уже возобновлено авиасообщение между двумя государствами.

#владимир путин
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