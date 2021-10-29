К концу 2021 года может возобновиться ж/д сообщение между Россией и Финляндией

На встрече с финским коллегой Саули Ниинисте Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что к концу 2021 года между двумя странами может возобновиться турпоток по железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, большой урон был нанесен туристической области, — сказал Путин. — Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге».

Он напомнил, что уже возобновлено авиасообщение между двумя государствами.