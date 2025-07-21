К Казанской иконе Богородицы паломники из Франции пришли пешком

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Двое жителей французского города Фатима — Патрик Боннан и Жан ле фрик Бонуа — пешком прибыли в Казань. Сегодня путешественники пообщались с журналистами в Богородицком монастыре во время празднования дня явления Казанской иконы Божией Матери.

«Казань стала для нас конечной точкой путешествия. Наш путь занял 4 года. Мы шли, потом возвращались домой на самолете, затем снова продолжали путь с того места, где остановились», – рассказал Патрик.

Казань стала целью их паломничества потому, что в городе хранится список Казанской иконы Божией Матери.

«Эта икона долгие годы хранилась в Фатиме. Мы не знаем, как она там оказалась, но рады, что ее возвратили в Казань. Поэтому мы здесь – пришли поклониться Богоматери в месте, где была явлена чудотворная икона», — поделился Патрик.

Всю дорогу французы несли за спиной статуэтку Богородицы, которую планировали передать Президенту России Владимиру Путину.

«Правда, мы не знаем, как это сделать. Если вы знаете, просим помочь нам», – обратились они к журналистам.

Сегодня путешественники раздали верующим медальоны с образом Богородицы и информационные брошюры — свой путь они сопровождают миссионерской деятельностью.