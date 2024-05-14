К «Казанькомпрессормашу» до конца года построят газопровод для испытания газовых турбин

В Казани планируют построить газопровод к испытательному центру «Казанькомпрессормаш» для испытания новых российских газовых турбин большой мощности, которые используются на заводах нефти и газохимии. Его строительство планируют завершить до конца этого года, сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов после совещания регионального штаба РТ по вопросам газификации.

«Прежде всего это нужно для производства СПГ. Уникальные российские технологии. Импортозамещение не только в газификации, но и в нефте- и газопереработке. И, думаю, опережающими темпами к концу года построим этот газопровод, чтобы полноценно испытывать турбины», — заявил Густов.

Он также отметил, что в Татарстане растет потребление газа, что, по его словам, означает развитие промышленности в республике. «И это приоритет для нашей компании», — уточнил он.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан — это нефтегазовая республика и что крупные проекты, которые реализованы и реализуются в регионе, невозможны без газа.

«А с учетом наших планов у нас намечается серьезная прибавка потребления газа. Поэтому тут полная поддержка „Газпрому”. Мы все эти вопросы сегодня обсудили, и я уверен — это новые рабочие места, налоги и замещенная импортная продукция», — пояснил Минниханов.

В заключение Раис Татарстана поблагодарил компанию за тесное сотрудничество с республикой и за возможности, которые это сотрудничество предоставляет.