К исследованию воздуха в северной части Казани экологи привлекут ученых

Привлечь ученых Российской Академии наук и МГУ к исследованию воздуха в северной части Казани решили экологи на заседании межведомственной рабочей группы с участием министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова.

«Мониторинг воздуха в России и во всем мире основывается на данных, которые есть. Это предельно допустимые концентрации основных веществ, которых много. К сожалению, не на каждое вещество есть приборная база, чтобы определить его концентрацию в воздухе. Воздух — сложная среда, и понятно, что мы не можем на каждую смесь веществ подобрать измерительную базу. Кроме того, на сегодняшний день нет предельно допустимых концентраций по запаху», — сообщила «Татар-информу» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

Собеседница агентства пояснила, что главная задача исследования заключается в том, чтобы выяснить: что содержащееся в воздухе северной зоны Казани приносит дискомфорт ее жителям.

«Нам нужно понять, какие вещества дают запах, который ощущают жители северной зоны. Перемещение воздушных масс с неприятным запахом происходят локально, на них влияет микрорельеф. Движение воздушных масс зависит от перепада высот, от застройки и других факторов. Сегодня хотелось бы все эти вопросы выяснить», — отметила Манидичева.

К исследованию будут привлечены ученые Татарстана, а также Российской Академии наук, Московского государственного университета и специализированных исследовательских лабораторий.