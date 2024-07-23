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К исследованию воздуха в северной части Казани экологи привлекут ученых
Привлечь ученых Российской Академии наук и МГУ к исследованию воздуха в северной части Казани решили экологи на заседании межведомственной рабочей группы с участием министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова.
«Мониторинг воздуха в России и во всем мире основывается на данных, которые есть. Это предельно допустимые концентрации основных веществ, которых много. К сожалению, не на каждое вещество есть приборная база, чтобы определить его концентрацию в воздухе. Воздух — сложная среда, и понятно, что мы не можем на каждую смесь веществ подобрать измерительную базу. Кроме того, на сегодняшний день нет предельно допустимых концентраций по запаху», — сообщила «Татар-информу» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.
Собеседница агентства пояснила, что главная задача исследования заключается в том, чтобы выяснить: что содержащееся в воздухе северной зоны Казани приносит дискомфорт ее жителям.
«Нам нужно понять, какие вещества дают запах, который ощущают жители северной зоны. Перемещение воздушных масс с неприятным запахом происходят локально, на них влияет микрорельеф. Движение воздушных масс зависит от перепада высот, от застройки и других факторов. Сегодня хотелось бы все эти вопросы выяснить», — отметила Манидичева.
К исследованию будут привлечены ученые Татарстана, а также Российской Академии наук, Московского государственного университета и специализированных исследовательских лабораторий.
«По данным на 15 июля тремя АСКЗА (автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферного воздуха — прим. Т-и), установленными в северной части Казани, зафиксированы превышения по сероводороду, формальдегиду и единичные превышения по диоксиду азота и оксиду углерода. Всего поступило 312 обращений от жителей северной части Казани. Значительная часть превышений по сероводороду связана с аварийной ситуацией на канализационных сетях в поселке Осиново», — уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ.
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