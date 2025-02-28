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На главную ТИ-Спорт 28 февраля 2025 18:13

«К игрокам претензий нет». Олег Леонтьев - о поражении «Нефтехимика» от «Амура»

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«К игрокам претензий нет». Олег Леонтьев - о поражении «Нефтехимика» от «Амура»
Фото: hcnh.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал матч своей команды против «Амура» (4:5 ОТ).

По его словам, игра была быстрой. Наставнику понравилась игра хозяев льда, они по делу лидировали в счете, сказал Леонтьев.

«Хотя и мы не отставали, всё ликвидировали и выдержали удар. Мы неплохо смотрелись, а в третьем периоде пару раз могли выйти вперёд. Интересный поединок, который дошёл до овертайма. Команды создавали моменты, однако точнее оказались хозяева. А так, мы сегодня сражались, здорово пластались, бились. По большому счёту к игрокам претензий нет. Готовимся к следующему матчу», – передает слова Олега Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, благодаря поражению «Нефтехимика» от «Амура» «Авангард» вышел официально оформил себе выход в плей-офф.

Сейчас нижнекамцы идут на девятом месте в таблице Восточной конференции. До выхода в зону плей-офф не хватает пяти очков. В следующем матче «Нефтехимик» снова сыграет с «Амуром». Встреча состоится 2 марта в 10:30 по мск

#ХК Нефтехимик #ХК Амур #кхл #хоккей #спорт
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