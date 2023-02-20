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К годовщине начала СВО в Татарстане запускают проект «Герои в стихах»
В этом году активисты в Татарстане запускают проект «Герои в стихах», призванный поддержать российских бойцов в зоне СВО, сообщает общественная организация «Форпост».
Проект «Война в стихах» запустили еще в 2015 году к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Инициатором стала молодежная общественная организация «Курс».
В этом же году к годовщине СВО республиканский центр «Форпост» совместно с «Курсом» инициировали новый проект для чтецов «Герои в стихах», где будут собраны не только стихотворения, посвященные борьбе с фашизмом в ВОВ, но и произведения поэтов современных, которые написаны о героях Донбасса и тех, что сражается на специальной военной операции.
Как отмечают активисты, цель этого проекта – сохранить память о героических поступках в нашей стране. Записывая стихи, участники вспоминают историю и знакомятся с военной поэзией. В этом году проект призван поддержать наших бойцов в зоне СВО и рассказать об их подвигах.
Любой желающий может снять свое видео с записью любимого стихотворения и опубликовать его ВКонтакте с хэштегами #СлаваЗащитникамОтечества #Своихнебросаем #Мывместе #героивстихах #войнавстихах #ФорпостРТ #КурсРТ. Такие видео будут опубликованы в официальной группе проекта.
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