К годовщине начала СВО в Татарстане запускают проект «Герои в стихах»

В этом году активисты в Татарстане запускают проект «Герои в стихах», призванный поддержать российских бойцов в зоне СВО, сообщает общественная организация «Форпост».

Проект «Война в стихах» запустили еще в 2015 году к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Инициатором стала молодежная общественная организация «Курс».

В этом же году к годовщине СВО республиканский центр «Форпост» совместно с «Курсом» инициировали новый проект для чтецов «Герои в стихах», где будут собраны не только стихотворения, посвященные борьбе с фашизмом в ВОВ, но и произведения поэтов современных, которые написаны о героях Донбасса и тех, что сражается на специальной военной операции.

Как отмечают активисты, цель этого проекта – сохранить память о героических поступках в нашей стране. Записывая стихи, участники вспоминают историю и знакомятся с военной поэзией. В этом году проект призван поддержать наших бойцов в зоне СВО и рассказать об их подвигах.

Любой желающий может снять свое видео с записью любимого стихотворения и опубликовать его ВКонтакте с хэштегами #СлаваЗащитникамОтечества #Своихнебросаем #Мывместе #героивстихах #войнавстихах #ФорпостРТ #КурсРТ. Такие видео будут опубликованы в официальной группе проекта.