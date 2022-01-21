К февралю в РТ сформируют рабочую группу проекта помощи людям с ментальными заболеваниями

Сегодня в Кабинете Министров республики состоялось совещание по вопросу реализации в Татарстане Общественного проекта «Ментальное здоровье». Суть проекта заключается в непрерывном межведомственном сопровождении детей с расстройствами аутистического спектра, синдромом дауна и другими ментальными отклонениями.

«Ранее выявление заболевания имеет огромное значение для качества всей дальнейшей жизни таких детей и таких семей. Возникает огромное количество социальных проблем, в следствие того, что один из родителей, как правило, не может работать, поскольку ему нужно сопровождать ребенка. Но есть способы не только социализации ребенка, но и, в зависимости от стадии заболевания, когда была сделана диагностика, есть возможность полной материальной независимости ребенка, когда он вырастает», – рассказала Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

По ее словам, в ближайшем будущем проект будет действовать по всей стране. На сегодняшний день в нем уже принимают участие многие регионы России, опыт которых будет изучен при реализации программы в республике.

Ирина Волынец отметила, что формирование рабочей группы проекта будет завершено к февралю этого года.