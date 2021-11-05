К феминитивам положительно относится лишь четверть жителей Татарстана

Лишь около четверти жителей Татарстана, 24%, положительно относятся к феминитивам. Это следует из опроса, проведенного сервисом HeadHunter.

При этом только 11% респондентов не знают, что такое феминитивы. Наиболее часто не имеют представления об этом явлении медики и работники транспортной сферы — каждый четвертый и каждый пятый соответственно. Больше всего осведомленных среди представителей искусства — 95%.

Среди женщин доля положительно относящихся к феминитивам вдвое больше, чем среди мужчин — 30% против 15%. Вместе с тем 69% опрошенных отрицательно относятся к подобной лексике, а остальные затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее часто негативно воспринимают феминитивы сотрудники банков — 91%.

Почти треть респондентов, 31%, уверены, что употребление феминитивов недопустимо ни в каком контексте. Их использование в разговорной речи допускают 53% опрошенных, в художественной литературе — четверть, в СМИ — пятая часть, в устной официальной форме и в письменной официально-деловой речи — по 16%.

Жительницы Татарстана несколько лояльнее жителей республики относятся к употреблению феминитивов. Против их использования выступают 40% респондентов мужского пола и 30% женского.

Сами используют соответствующую лексику 36% опрошенных — 42% женщин и четверть мужчин. Однако 22% делают это только в дружеском кругу, тогда как 15% — при любых обстоятельствах.

Почти четверть татарстанцев, 22%, считают указание гендерной принадлежности при именовании профессии знаком уважения. Это каждый пятый мужчина и 29% женщин. Помимо этого, 18% опрошенных считают важным наличие у названия профессии двух вариантов в зависимости от пола специалиста. Так считают 12% мужчин и опять-таки 29% женщин.