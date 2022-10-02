«К двойне были готовы, к тройне – нет»: в Бавлах в молодой семье родились тройняшки

Радик и Алина Тазетдиновы в одночасье стали многодетной семьей – после того, как на свет появились их тройняшки – три девочки. Корреспондент «Татар-информа» поздравила родителей и поговорила с мамой малышей об этом счастливом событии.

В семье Тазетдиновых из Бавлов родилась тройня Фото: из архива Алины Тазетдиновой

Тройня появилась на свет в роддоме в Уфе. Дома, в Бавлинском районе, их ждали папа и трехлетний братик Шамиль, а также бабушки и дедушки.

Женщины знают, как порой бывает нелегко выносить и родить даже одного ребенка, а как проходит беременность, когда под сердцем сразу три младенца? Молодая мама Алина, которой 11 сентября исполнилось 23 года, рассказала, что испытала сама и ее родные, узнав о будущей тройне, об особенностях периода вынашивания и планах по воспитанию малышей.

«В феврале, на сроке семь недель, у меня было первое УЗИ. Доктор увидел два плода. А на 12 неделях меня отправили в Альметьевск на скрининг, вот там и узнала, что у нас будут не два, а три ребенка. Первое чувство – шок. Муж ожидал меня в коридоре, и я попросила позвать его и сказать о тройне, чтобы он узнал об этом от врачей. Муж зашел, ему показали детей на экране, а он словно онемел, даже не знает, что сказать… В тот день мы еще планировали погулять по Альметьевску, но как услышали в УЗИ о будущем пополнении, стало не до этого, сразу поехали домой.

«Живот рос быстро. Было немного трудно сидеть, ходить, но каких-либо осложнений не было» Фото: из архива Алины Тазетдиновой

«Беременность проходила довольно легко»

К двойне мы были готовы, а к тройне – нет. Мой муж и сам один из близняшек, у него есть сестра-близнец, поэтому мы как-то спокойно относились к вероятности родить двойню. И родителям уже сказали, что будут близнецы. Все ждали двойню, а тут вдруг им сказали, что будет тройня, – никто такого не ожидал. Потом мы уже привыкли, успокоились – ну ладно, три так три, одним ребенком больше, одним меньше.

Беременность проходила довольно легко. Правда, живот рос быстро. Было немного трудно сидеть, ходить, но каких-либо осложнений не было. Ближе к родам две недели лежала на сохранении. Потом 15 августа снова легла на сохранение и 25 августа родила в сроке 34 недели. Они должны были родиться только 4 октября. Врачи говорят, тройня созревает раньше, хотели провести роды в 36 недель, но живот был огромный, тяжелый, кожа сильно растянулась, поэтому меня пожалели и назначили срок пораньше. Сделали кесарево сечение. Вес девочек – 2,2 килограмма, 1,9 килограмма и 2 килограмма. Врачи такого не ожидали, потому что при сроке 34 недели вес детей должен был быть примерно по 1,5 килограмма. На третьем скрининге об этом предупреждали, но дети оказались крупнее, чем ожидалось», – рассказала Алина.

Хоть и тройняшки, девочки не похожи друг на друга, потому что каждая из своей яйцеклетки. Имена новорожденным уже выбрали: Камиля, Ралина и Амина.

«Родня уже начинает различать их по фотографиям. Вторая дочка родилась с плацентой – “в рубашке”. Я хотела назвать их Камиллой, Тамиллой и Рамиллой, но настолько созвучные имена нельзя давать. Заранее выбрали имена для Камили и Ралины, а имя для Амины нашли уже после рождения девочек. Я предложила – мужу понравилось.

Только через сутки, кажется, глядя на их лица, я поняла, кто будет Камилей, кто Ралиной, а кто – Аминой. Наверное, сердце подсказало. Дома хотим отвезти их в мечеть, чтобы провести имянаречение», – говорит Алина.

Молодых родителей поздравили представители администрации города Бавлы и отделения загса, подарили мягкие игрушки и подарочный сертификат Фото: bavly-tat.ru

«Врачи не верили, что тройню зачали без ЭКО»

Говоря о реакции родных на будущую тройню, Алина вспоминает, что они сперва расстроились – как же молодая семья справится с четырьмя детьми? Но их переживания длились недолго.

«Потом быстро смирились. Мои родители сами растят пятерых, они мне сказали: “Ну ладно, дочка, будем благодарны Аллаху, кто-то ведь и родить не может”. А родители мужа тоже растили двойню, поэтому были очень рады за нас. Свекровь сразу сказала, что невестка по стопам свекрови пошла», – вспоминает Алина и добавляет, что близнецы есть в роду не только со стороны мужа, но и со стороны ее родителей.

«Сначала врачи не поверили, что тройню мы зачали естественным путем, говорили, что наверняка мы делали ЭКО. У любого врача первый вопрос был об этом», – говорит она.

Может быть, молодые родители так сильно хотели дочку, что желание исполнилось втройне? Алина признается, что хотела мальчика. «Раз первый – мальчик, хотела, чтобы и второй был сын. Когда сказали, что будет двойня, подумала – хорошо, вторая может быть и девочкой. А когда узнали, что будут сразу три девочки, – просто шок. А вообще три дочки – это на счастье матери. Мужа уже в шутку называют “ювелиром”.

Сами мы заранее ничего не покупали. Магазин игрушек в Бавлах поздравил нас с рождением тройняшек и подарил детскую кровать стоимостью 20 тысяч рублей. Когда девочки немного окрепнут, хотим купить коляску. Она только на заказ, но из каталога пока ничего не понравилось. Думаем взять одну двойную и одну отдельную, или же сразу одну большую для тройни», – поделилась планами Алина.

Молодых родителей поздравили представители администрации города Бавлы и отделения загса, подарили мягкие игрушки и подарочный сертификат.

Автор: Гульнар Гарифуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

На анонсе фото: bavly-tat.ru