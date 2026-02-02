К десяти суткам исправительных работ приговорили водителя из Казани за пьяное вождение

Советский суд Казани вынес приговор по делу Сергея Волостнова. По версии следствия, он сел за руль пьяным, несмотря на то, что ранее уже был наказан за пьяное вождение в 2023 году.

В сентябре 2025 года Волостнова остановил сотрудник ДПС. В результате медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель пьян.

В суде он раскаялся и признал вину. Его приговорили к 240 часам исправительных работ и лишили прав на год и шесть месяцев.