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Новости Татарстана и Казани
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К декабрю в Ново-Савиновском районе Казани достроят еще один детсад за 190 млн рублей
В 50-м квартале Ново-Савиновсокго района Казани строится детский сад на 220 мест. На эти цели из бюджета республики выделено более 190,2 млн рублей, следует из соответствующего тендера на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана. Подрядчику предстоит, помимо строительства самого здания дошкольного учреждения, благоустроить прилегающую территорию, провести работы по обустройству автомобильной дороги. Для этих целей он может нанять субподрядчика в объеме 40% от цены контракта.
Завершить работы предстоит до 1 декабря этого года.
Напомним, пресс-служба городской мэрии ранее сообщила, что в 59-м микрорайоне Казани в сентябре откроется первый детсад из строящихся в этом году. Он также рассчитан на 220 мест и возводится по национальному проекту «Демография».
Всего в столице Татарстана за последние пять лет построили 34 детских сада на 7,5 тыс. мест.
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