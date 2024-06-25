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К «Чистым лесам Татарстана» присоединились 10 тыс. человек
В этом году к весеннему этапу природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» присоединились 10 тыс. человек. Они собрали и вывезли из лесного фонда 0,4 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, сложено в кучи на перегнивание 2,6 тыс. кубометров сухостоя и валежника. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
«В работах приняли участие специалисты подведомственных учреждений Минлесхоза РТ, сотрудники учреждений, организаций, предприятий республики, арендаторы лесных участков, представители садоводческих товариществ, кооперативов, студенты высших и средних специальных учебных заведений, волонтеры», – говорится в сообщении.
Акция проходила в период с 22 апреля по 22 июня. Ее основная цель – создание благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах. Проведение таких мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Экология».
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