К бывшей фабрике Алафузова в Казани перенесут Шуховские башни — здесь создадут парк

При реновации комплекса зданий бывшей фабрики Алафузова (после Революции — Казанский льнокомбинат) планируется создание парка. Об этом на презентации проекта рассказала его архитектор Наталья Масталерж.

Изюминкой общественного пространства станут Шуховские башни. Уникальные конструкции, получившие название в честь своего создателя инженера Владимира Шухова, предлагают перенести сюда с территории Казанского порохового завода.

Напомним, что еще в 2014 году был поднят вопрос о постановке гиперболоидных сетчатых башен на государственную охрану. Тогда с инициативой выступил исследователь из Москвы Айрат Багаутдинов.