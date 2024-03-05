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К бывшей фабрике Алафузова в Казани перенесут Шуховские башни — здесь создадут парк
При реновации комплекса зданий бывшей фабрики Алафузова (после Революции — Казанский льнокомбинат) планируется создание парка. Об этом на презентации проекта рассказала его архитектор Наталья Масталерж.
Изюминкой общественного пространства станут Шуховские башни. Уникальные конструкции, получившие название в честь своего создателя инженера Владимира Шухова, предлагают перенести сюда с территории Казанского порохового завода.
Напомним, что еще в 2014 году был поднят вопрос о постановке гиперболоидных сетчатых башен на государственную охрану. Тогда с инициативой выступил исследователь из Москвы Айрат Багаутдинов.
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