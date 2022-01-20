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Происшествия
20 января 2022  10:59
Елена Саляхова

К будущему лету в Татарстане планируют открыть 13 новых пляжей

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13 новых пляжей планируют открыть к будущему лету в Татарстане, они появятся в 10 районах республики. Об этом на совместной итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ сообщил начальник ведомства Рафис Хабибуллин.
 

Начальник ведомства напомнил, что в прошлом году в республике было оборудовано 14 новых пляжей, в семи местах массового отдыха выставили спасательные посты.

«Основными причинами несчастных случаев на воде было купание в нетрезвом виде и в необорудованных местах. Хочу отметить, что прежде всего безопасно отдохнуть на водоемах можно только на оборудованных пляжах. Всего на территории республики 48 пляжей», – отметил начальник ГУ МЧС России по РТ.

За прошлый год, по словам Хабибуллина, в Татарстане утонули 94 человека, 8 из них дети. 

#рафис хабибуллин #открытие пляжей
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