К будущему лету на берегу Волги вблизи поселка Займище обустроят пляж

Летом следующего года на берегу Волги вблизи поселка Займище планируется обустроить пляж. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

«План есть, он обсуждается и будет реализован. Мы планируем обустроить организационную зону, которая будет проходить от поселка Займище и практически до Зеленодольска», – уточнил Венедиктов.

Он добавил, что в 2023 году Госкомитет РТ по туризму проведет конкурс на предоставление субсидий. Эти деньги будут направлены на обустройство новых мест отдыха и пляжей на территории республики.