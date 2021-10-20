К будущему купальному сезону в Татарстане появятся 13 новых пляжей

К будущему купальному сезону в Татарстане планируется создать 13 новых пляжей в 10 муниципальных районах республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

«Учитывая то, что основной причиной гибели людей в летний период является купание в не оборудованных спасательными постами местах, продолжалась совместная с муниципальными образованиями работа по увеличению количества оборудованных по требованиям безопасности мест купания – пляжей», – прокомментировал спикер.

Новые пляжы появятся в Алькеевском, Лениногорском, Нурлатском, Чистопольском, Ютазинском, Спасском, Высокогорском, Зеленодольском, Буинском и Верхнеуслонском муниципальных районах.

«Деньги будут заложены муниципальными районами, им повысят финансирование на следующий год. Мы будем работать вместе с ними. Существуют определенные требования к пляжам, мы будем их проверять, консультировать, рассказывать, что нужно сделать», – поделился Венедиктов.

Отметим также, что в 2020-2021 годах в республике было создано 14 новых пляжей и оснащено спасательными постами 7 мест массового отдыха населения у водоемов.