К борьбе с Covid-19 в Хакасии привлекут военных медиков

Минобороны России направит врачей и медсестер в Хакасию для оказания помощи местным медикам. Планируется, что 33 специалиста прибудут в республику уже завтра, сообщает в Instagram глава региона Валентин Коновалов.

«Завтра по поручению министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу в Хакасию прибудут военные врачи и средний медицинский персонал (всего 33 специалиста), которые окажут Минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с Covid-19. Это позволит снизить нагрузку на лечебные учреждения и создать дополнительные коечные места для пациентов с коронавирусом», — рассказал он.

Также он выразил благодарность главе Минобороны РФ и Кабмину.