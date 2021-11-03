К борьбе с Covid-19 в Омске привлекли студентов-медиков

Студенты Омского государственного медицинского университета начнут работать в местных больницах. Как отметили в пресс-службе Правительства региона, к работе с зараженными их привлекать не будут, однако их помощь поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По распоряжению омского губернатора Александра Буркова, данного на заседании оперштаба, учащиеся приступят к работе с 8 ноября. Помимо этого, принято решение с 4 ноября проверять QR-коды на входах в торговые центры, в парикмахерских и заведениях общепита региона.