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Здоровье
3 ноября 2021  10:48

К борьбе с Covid-19 в Омске привлекли студентов-медиков

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Студенты Омского государственного медицинского университета начнут работать в местных больницах. Как отметили в пресс-службе Правительства региона, к работе с зараженными их привлекать не будут, однако их помощь поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По распоряжению омского губернатора Александра Буркова, данного на заседании оперштаба, учащиеся приступят к работе с 8 ноября. Помимо этого, принято решение с 4 ноября проверять QR-коды на входах в торговые центры, в парикмахерских и заведениях общепита региона.

#Коронавирус #студенты-медики #Омская область
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