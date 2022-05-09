К «Бессмертному полку» в Челнах присоединились 76 тысяч горожан

В понедельник, 9 мая, 76 тыс. жителей Набережных Челнов прошли колонной по проспекту Хасана Туфана со штендерами с фотографиями участников Великой Отечественной войны в руках. Возглавил шествие мэр города Наиль Магдеев. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Автограда.

Торжественная акция состоялась при участии руководителя исполкома Фарида Салахова, заместителей руководителя исполкома, депутатов Горсовета.

Маршрут «Бессмертного полка» прошел от площади Азатлык до майдана парка Прибрежный. По ходу движения в колонну встраивались все желающие. В конце маршрута участники вместе с плакатами прошлись по майдану. После здесь началось театрализованное представление «За Победу!».

Многие принимали участие в акции впервые, многие ждали ее начала — в связи с коронавирусными ограничениями «Бессмертный полк» проводился два года только в онлайн-формате.