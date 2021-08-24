К авиаразведке лесов на юго-востоке Татарстана привлекли вертолет Robinson

В ближайшие дни патрулированием лесов на юго-востоке Татарстана займется ветролет, специально выделенный Правительством республики. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минлесхоза Равиль Кузюров.

«В связи с установлением аномально жаркой погоды, а также чрезвычайной пожарной опасностью лесов в юго-восточной части республики в целях проведения авиаразведки Кабмином РТ выделен вертолет марки Robinson на ближайшие 10 дней. Он будет базироваться в Бугульме. В облете участвуют сотрудники Главного управления МЧС РФ по РТ», — сказал он.

В республике продолжается космический мониторинг пожароопасной обстановки, авиационный и наземный, а также авиаразведка. Вся информация поступает в региональную диспетчерскую службу ГБУ РТ «Лесопожарный центр», которая работает в круглосуточном режиме.

«Авиационный мониторинг охватывает площадь 1,2 млн га. Исполнителем услуг по авиапатрулированию лесного фонда выступает частное образовательное учреждение допобразования „Авиационный учебный центр „Авиатор““. Авиапатрулирование проводится в случае высокого класса пожарной безопасности на воздушном судне Cessna 172. В эти дни оно летает каждый день», — сообщил Кузюров.

На сегодняшний день проведены 29 авиапатрулирований общей продолжительностью 148 летных часов. Также в регионе проводится наземное патрулирование лесов. На территории лесного фонда утверждены 207 маршрутов общей протяженностью 11 тыс. километров. По данным на 24 августа, работники лесной охраны и лесопожарных служб провели более 9,2 тыс. патрулирований.