К августу в России должен быть внедрен единый подход к безопасности школ

К 1 августа в России должен быть внедрен единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты школ. Такое поручение, адресованное Правительству РФ и главам регионов, дал Президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства ожидает доклад Кабмина на эту тему к 1 августа. В дальнейшем отчеты будут сдаваться раз в полгода.

О проблемах, которые остаются в сфере обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, Путин заявил на совещании с Правительством 13 мая. Оно прошло через два дня после трагедии в казанской гимназии №175, когда 19-летний молодой человек открыл в школе стрельбу. В результате погибли семь детей и двое педагогов.

На майском совещании Путин отметил, что подобное поручение было дано еще в 2018 году, однако не все было сделано в полном объеме и на должном уровне. В этом вопросе многое, по словам Президента, отдано на решение региональных и местных властей, в то время, как к обеспечению безопасности учебных организаций должен быть единый подход в целом по стране.

