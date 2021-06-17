К августу в Нижнекамске будет сдан 133-квартирный дом с подземной парковкой и парком

На улице Сююмбике в Нижнекамске завершается строительство многоквартирного жилого дома. Сдать его планируют в августе. Это первый коммерческий дом за последние 3,5 года в Нижнекамске. Всего здесь будет 133 квартиры — однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Первый этаж, а это около 400 квадратных метров, отдадут под коммерческие проекты.

Накануне мэр Нижнекамска Айдар Метшин провел выездное совещание с руководством города и посетил сразу несколько объектов, в том числе и строящуюся многоэтажку.

По информации пресс-службы главы Нижнекамского района, в настоящее время благоустраивается территория вокруг дома. Так, заезд со стороны улицы Мира будет расширен до пяти метров, чтобы увеличить проходимость автомобилей. Установят здесь и ливневую канализацию. Кроме того, Айдар Метшин поручил привести в порядок близлежащий магазин, провести реконструкцию освещения возле детского сада.

Ранее на территории были проблемы с парковкой. Местные жители опасались, что мест будет не хватать, однако специалисты организовали здесь удобную транспортную развязку и площадку для машин. Кроме того, в доме будет 40 подземных парковочных мест.

«Это жилье приближено к комфорт-классу: монолитный каркас, отдельный парк, огороженная территория, современные игровые площадки для детей. Отделка в квартирах предчистовая. Далее собственники будут делать ремонт самостоятельно по своему желанию», — отметил руководитель исполкома Нижнекамского района Айдар Сайфутдинов.

Далее Айдар Метшин осмотрел дамбу и лодочную станцию. В 2020 году на дамбе выполнена реконструкция участка, которая позволила вывести из зоны возможного затопления три населенных пункта, тысячи дачных участков и более ста объектов инженерной инфраструктуры.

Дамбу в Нижнекамске построили в конце 80-х годов, с тех пор сооружение капитально не ремонтировалось. Конструкция пережила срок безопасной эксплуатации, и в 2007 году из-за вымывания грунта в ней образовались пустоты. В МЧС Татарстана тогда сообщили, что дамба разрушается со скоростью 1 метр/год. Если ее прорвет, под водой окажутся около 40 тыс. дачных участков. Общая протяженность Красноключинской дамбы составляет 12,7 тыс. метров, длина реконструируемого аварийного участка — 2,1 тыс. метров.

«При реконструкции было задействовано несколько программ по федеральной и республиканской линии. Основным стал национальный проект „Экология“», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы.

Рабочая группа посетила Дом дружбы народов, где успешно взаимодействуют 27 общественных организаций, 15 национально-культурных обществ. В текущем году запланирован ремонт помещения Совета ветеранов. В распоряжении организации три небольших кабинета. Строители заменят линолеум, деревянные окна и двери, а также системы освещения. На ремонт запланировано выделить около 1,2 млн рублей.

Айдар Метшин попросил помочь в организации помещения главного архитектора города Эмиля Сиразетдинова. В ближайшее время он вместе с председателем Совета ветеранов Григорием Китановым обсудит техническое задание, после чего начнутся работы.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.