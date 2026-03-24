К акции со скворечниками-раритетами в Казани подключились музеи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К историко-экологической акции по украшению парков и скверов Казани скворечниками, которые воссоздают фасады утраченных образцов деревянного зодчества, привлечено музейное сообщество. Об этом сообщил сегодня журналистам заведующий домом-музеем В.И. Ленина, краевед Марк Шишкин.

«Музеи Казани сохраняют наше прошлое, историческую идентичность. И дом-музей академиков Арбузовых принимает участие в этой акции, и наш дом-музей Владимира Ильича Ленина тоже будет принимать участие», – отметил он.

Шишкин напомнил, что дом-музей В.И. Ленина входит в структуру Национального музея РТ. В структуре Нацмузея РТ есть несколько ярких деревянных объектов. Это усадьба Боратынских, усадьба-музей, где жил Каюм Насыри, а также сам дом-музей Ленина.

«Сейчас деревянная архитектура в Казани осталась островками – немножко в Старо-Татарской слободе, в ее туристической части, совсем чуть-чуть – в бывшей Академической слободе, в районе трех гор – Ульянова-Ленина, Волкова, Калинина», – сообщил Шишкин.

В ходе весенней акции в городе установят 12 скворечников, созданных по образу фасадов утраченных образцов деревянного зодчества Казани, прежде украшавших улицы города. К примеру, это дом Пятницкого на ул. Жуковского, усадьба Матерн на ул. Нагорной.

«Организаторы этой акции сумели собрать несохранившиеся лучшие образцы и сделать их доступными широкому обществу. Когда человек увидит этот скворечник, сможет найти аннотацию и узнать, откуда это взялось», – заметил Шишкин.

Инициатива проводится Дирекцией парков и скверов Казани при научном кураторстве КФУ.