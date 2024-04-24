К акции «Красная гвоздика» присоединились 22 района и два города Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика». Традиционно ее участниками становятся более 70 российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Жители республики до 22 июня могут сделать пожертвование и получить значок в форме этого цветка. Собранные средства пойдут на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Как рассказала заместитель министра по делам молодежи Татарстана Айгуль Сабирова, значки будут раздавать в том числе серебряные волонтеры и волонтеры Победы. Узнать их можно по фирменной одежде с символом акции и логотипом организации. В руках у них будут яркие боксы для сбора пожертвований.

«Пожертвования можно оставить в опечатанном боксе, а можно сделать перевод по специальному QR-коду — волонтеры в этом помогут. В благодарность за пожертвование участники акции получат значок „Красная гвоздика“ — символ объединения и помощи ветеранам», — сказала она.

В Татарстане акция пройдет в 22 районах: Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Арском, Бавлинском, Бугульминском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Спасском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском, Сабинском, Сармановском, Тетюшском, Тукаевском, Чистопольском, Ютазинском, а также в Казани и Набережных Челнах. Казанцы смогут встретить волонтеров на улице Баумана, в парках и скверах.

За время акции 2023 года татарстанцы собрали 225 тысяч рублей. Желающие стать волонтерами мероприятия могут пройти регистрацию по ссылке.