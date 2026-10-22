К 95-летию Софии Губайдулиной выпустят альбом, посвященный композитору

К 95-летию со дня рождения композитора Софии Губайдулиной, которое отмечается 24 октября, на цифровых площадках выйдет запись фортепианного цикла «В гостях у маленькой Софии». Его автор – татарский композитор Алсу Сунгатуллина, лично знакомая с Губайдулиной. Альбом выпустит лейбл ЦУП, сообщила «Татар-информу» музыковед Неля Насибулина.

Цикл состоит из пяти фортепианных миниатюр, представляющих музыкальный портрет Губайдулиной в детстве. При этом автор не использует прямых цитат из ее произведений.

Вторая пьеса, «Маленькая София», посвящена воспоминаниям композитора об учебе в казанской музыкальной школе и о рояле, появившемся в доме, несмотря на голодное время. В миниатюре «Любимый рояль» инструмент предстает целым миром для ребенка. Пьеса «Звучащее пространство» передает особое восприятие окружающего мира, характерное для Губайдулиной. Цикл открывают и завершают композиции «Звездное небо» и «Чудеса мироздания», посвященные осмыслению вселенной и места человека в ней.

Сунгатуллина впервые встретилась с Губайдулиной в 2001 году, когда училась в Специальной музыкальной школе при Казанской консерватории. По словам композитора, ее впечатлило выступление Губайдулиной в Большом концертном зале.

«Меня поразил один из концертов в Большом концертном зале: ее музыка – это колоссальное впечатление, после которого я несколько дней приходила в себя. Ничего подобного я не слышала в Казани ни у одного композитора. Я была воспитана в русле национальной музыки, очень любила казанскую композиторскую школу, тоже стремилась пойти по этому пути, а здесь совершенно другое – такая мощь, энергетика», – рассказала Сунгатуллина.

Фортепианный цикл был создан к 85-летию Губайдулиной, которое отмечали в Казани в 2016 году. Одно из исполнений состоялось в Детской музыкальной школе № 1 имени П. И. Чайковского, где училась будущий композитор. Тогда Сунгатуллина сыграла две миниатюры из цикла.

«София Асгатовна потом подошла ко мне и сказала: “Как это вы здорово сделали!” Это было очень просто и искренне от человека такого уровня. Она говорила тихо, но глубокие вещи, оставляющие неизгладимое впечатление», – вспомнила автор цикла.

В 2021 году, к 90-летию Губайдулиной, произведение исполнила пианистка Мона Хаба на фестивале камерной музыки «Пять вечеров» в Москве, организованном Союзом композиторов России.

Алсу Сунгатуллина окончила Казанскую консерваторию по специальностям «фортепиано» и «композиция». В своем творчестве она сочетает традиционные татарские интонации с современным академическим музыкальным языком, обращаясь к восточной поэзии и философии. Композитор состоит в Союзе композиторов России и Татарстана и Русском музыкальном обществе. В 2025 году она получила премию Президента России за достижения в области музыкального искусства.

В 2014–2019 годах Сунгатуллина руководила Творческой лабораторией «Альфа» Центра современной музыки Софии Губайдулиной. Она также является автором хоровых и оркестровых произведений, музыки для детей и юношества, фортепианных и камерно-инструментальных сочинений.