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Ру Тат
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4 мая 2021  11:38
Арсений Каримов

К 9 Мая в Заинске на месте сгоревшего памятника откроют новый

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На месте сгоревшего памятника в Заинске к 9 Мая установят такой же монумент, выполненный не из композитных материалов. Он уже отлит и в ближайшее время будет доставлен в город. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Открытие памятника в Заинске пройдет 9 мая, сейчас ведутся работы по его доставке с места отлива. Его установят в то же самое место», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что в республике после пожара на памятнике была проведена масштабная проверка, и больше монументов, выполненных из композитных материалов, найдено не было. Кроме того, с детьми провели несколько воспитательных бесед.

Подробнее о сгоревшем памятнике в Заинске читайте на sntat.ru.

 

Заинск Фазлеева Лейла
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