К 9 Мая в Заинске на месте сгоревшего памятника откроют новый

На месте сгоревшего памятника в Заинске к 9 Мая установят такой же монумент, выполненный не из композитных материалов. Он уже отлит и в ближайшее время будет доставлен в город. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Открытие памятника в Заинске пройдет 9 мая, сейчас ведутся работы по его доставке с места отлива. Его установят в то же самое место», — отметила спикер.

Она подчеркнула, что в республике после пожара на памятнике была проведена масштабная проверка, и больше монументов, выполненных из композитных материалов, найдено не было. Кроме того, с детьми провели несколько воспитательных бесед.

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