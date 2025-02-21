К 80-летию Победы стартовал медиапроект «История в лицах: Дети войны РТ»

Фото: © организаторы проекта

В 2025 году в России отметят юбилей Победы, в честь которого запускают проект, подчеркивающий значимость этой даты. Участников от 9 лет приглашают исследовать семейные архивы, собирать архивные фотографии и рассказывать о героических поступках своих родных, переживших военное время и восстановление страны после войны.

Как отметили организаторы проекта, участники станут авторами патриотического контента, который опубликуют на платформе ВКонтакте под хештегом #ДетиВойны80.

Они также подчеркнули, что память о прошлом — это важный источник патриотического и духовного воспитания, и запущенный проект нацелен на то, чтобы отдать дань уважения всем Детям войны, чье детство прошло в условиях невиданных испытаний. Татарстан, по их словам, сыграл ключевую роль как тыловая база Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. На ее территории было эвакуировано более 70 фабрик и заводов, а также 226 тысяч людей, среди которых 15 тысяч детей-сирот. Эти факты подчеркивают важность нашего проекта, который сохраняет память о прошлом и передает её следующим поколениям, добили организаторы.

«Участие в проекте позволяет молодежи погрузиться в историю своей семьи, исследуя не только факты, но и эмоции, переживания и жизненные истории своих предков. Это может быть не просто рассказ о деде или бабушке, а целая история о том, как они пережили войну, как сохраняли надежду и веру в будущее. Узнавая о трудностях, с которыми столкнулись их родные, молодежь начинает лучше понимать, как эти испытания сформировали характер и ценности их семей», — рассказали организаторы.

Для участия нужно написать пост с фотографией в ВКонтакте с хештегом #ДетиВойны80, рассказать о своем родственнике, который сделал что-то важное для Победы вовремя Великой Отечественной войне. Сбор фотографий и рассказов продлится до 30 апреля, а 9 мая мы проведут онлайн-выставку, где представят все работы участников.

Этапы проекта:

1.Исследование семейных архивов, сбор и отбор материалов, описание историй, связанных с фотографиями.

2.Публикация собранного материала в ВКонтакте с подробным описанием героев на фотографиях под хештегом #ДетиВойны80.

3.Создание онлайн-выставки на цифровой платформе организации.

Подробнее о проекте можно узнать по почте info@tn-nasledie.ru или в телеграм-канале.