Ветеранам, награжденным медалью «За оборону Москвы», доставят поздравления Президента РФ

Поздравления от Президента РФ Владимира Путина доставят ветеранам в честь 80-летия битвы под Москвой, сообщает пресс-служба «Почты России».

«Накануне 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой „Почта России“ доставит ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью „За оборону Москвы“, персональные поздравления, подписанные президентом Российской Федерации» — говорится в тексте.

Более 900 почетных адресатов по всей стране получат поздравление главы государства. Открытки доставят с 1 по 4 декабря.

В компании заверяют, что сотрудники «Почты России» приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания. При необходимости будет выясняться новое место жительства ветерана. Если адресата не окажется дома, письмо сохранят в ближайшем почтовом отделении месяц, а сотрудник почты будет регулярно пробовать доставить поздравления. Все письма почтальоны вручат ветеранам лично, без требования подписи в получении.