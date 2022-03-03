К 8 Марта в Татарстан придет похолодание до −20 градусов

Завтра на территории Татарстана ожидаются небольшие осадки и умеренный ветер, однако уже в субботу погода существенно ухудшится. Так, ожидаются снег, метели, сильный ветер и заносы, сообщает Гидрометцентр РТ.

5 марта прогнозируются снег, мокрый снег и метель. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Ночью столбики термометров окажутся на отметках 3–5 градусов мороза, днем прогнозируется от −4 до +1. Местами ожидаются снежные заносы, сильная гололедица.

В воскресенье ночью и утром сохранятся снег, метель и сильный ветер, однако днем с отходом циклона погода постепенно улучшится — осадки прекратятся. Однако, по данным синоптиков, температуры упадут до 7–12 градусов мороза ночью и утром, местами похолодает до −15. Днем столбики термометров уже не поднимутся до плюсовых значений, остановившись на 5–10 градусах со знаком минус.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели, 7 и 8 марта, в республике сохранится морозная погода, с температурами в ночные часы от 13 до −20 градусов, днем от −4 до −10. Местами пройдет небольшой снег», — отмечается в сообщении.