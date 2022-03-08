К 8 Марта «СалаваТіки» приготовили новую песню, посвященную всем мамам

К Международному женскому дню «СалаваTikи» приготовили подарок — новую песню, посвященную всем мамам на земле, которая сегодня вышла на просторы интернета. Автор и композитор песни Ильсур Хуснутдинов.

«Эту песню мы сами с удовольствием слушали, когда были маленькими, в исполнении певицы Энже. Знают ли ее сегодняшние дети? А ведь песня очень красивая, и слова смысловые, и мелодия легкая. Пусть песня встанет подарком честь праздника», — говорит главный редактор детского журнала «Салават Купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Организаторы вспоминают, что на День матери тоже исполняли песню для мам, а для съемок песни к 8 Марта специально привезли цветы.

«На День матери мы также исполнили песню для мам. Хотелось сделать подарок и к празднику 8 Марта. Специально для видеоклипа привезли цветы. Очень понравилась песня Салаватікам также. Надеемся, что и зрители ее полюбят», — поясняют они.

«Моя мама очень любит цветы. Как будто эта песня о моей матери. И я ей помогаю, поливаю цветы, вытираю пыль. Я пела эту песню, представляя свою маму. Я уверена, эта песня понравится моей маме», — прокомментировала выступление юная звезда «СалаваTikов» Эмилия.