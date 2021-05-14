К 76-летию Победы руководство и сотрудники «Татспиртпрома» поздравили ветерана тыла

Накануне Дня Победы от имени руководства «Татспиртпрома» ветерана тыла поздравили сотрудники Казанского ликероводочного завода и завода Vigrosso во главе с директором Валерией Поповой.

Сиюмбика Шамсутдиновна Валимухаметова — вдова участника Великой Отечественной войны Мунира Галимзяновна Валимухаметова, труженик тыла, долгие годы работала на Казанском винном и Казанском ликероводочном заводах.

Родилась в Казани в семье парикмахера и домохозяйки, была старшей из трех сестер. Из воспоминаний отца знает, что бабушка была турчанкой, служила управдомом у одного генерала, а дедушка всю жизнь путешествовал. Дед видел самого Сталина в Тифлисе.

Сама Сиюмбика Шамсутдиновна мечтала в детстве стать учительницей, но осуществить мечту помешала война. Ей было 15 лет, когда объявили о нападении немцев на нашу страну. В 1941 году пошла на курсы бригадиров при швейной фабрике, там готовили полеводов, трактористов, землемеров. Проучилась три месяца, затем ее отправили на лесозаготовки в район Сухой реки.

«Жили в холодных бараках в невыносимых условиях, кормили очень плохо — давали только чечевицу. Работали с утра до вечера, на улице грязь, а ходили в кирзовых тяжелых ботинках. Редко отпускали домой. Потом стали работать в овощехранилище, перебирали картошку. За воровство могли посадить или расстрелять, но из-за того, что очень хотелось кушать, прятали в рукав телогреек одну-две картофелины. В бараке с девчатами тайком варили и ели», – вспоминает труженица тыла.

Уже в 1944 году Сиюмбика Шамсутдиновна устроилась секретарем-машинисткой в Дзержинский райпромкомбинат. Там она и встретила Великий праздник, День Победы. После войны работала в Таткожвалпромсоюзе на Казанской базе «Главместпром».

с 1956 по 1982 год была на Казвинзаводе секретарем-машинисткой, потом на Казанском ЛВЗ. Вспоминает, что коллектив был очень дружный, делились и радостью, и бедой.

Уйдя на заслуженный отдых с Казанского ЛВЗ, Сиюмбика Шамсутдиновна продолжала работать до 1987 года фасовщицей в магазине, регистратором в поликлинике. В 1991 году умер муж Мунир Галимзянович Валимухаметов. Воевал он на Финской, прошел Великую Отечественную войну, имел ордена и медали.

На 40-летие Казанского ЛВЗ Сиюмбика Шамсутдиновна была приглашена в качестве ветерана завода, и это событие очень хорошо запомнила, что их, кто работал на заводе, помнят, чтут и ценят.

У Сююмбики Шамсутдиновны двое детей — Наиля и Рустем, внуки Регина, Альберт, Роберт. Есть правнуки Ренат и Артур. Все они очень часто навещают, помогают во всем.

13 мая 2021 года Сююмбика Шамсутдиновна отметила 95-летний юбилей.

«Она читает и пишет без очков, в курсе всех новостей и политики, с активной гражданской позицией и полностью самостоятельная, занимается садом! А такого оптимистичного настроя я давно не встречала! На мой вопрос „в чем ее секрет?“, она ответила, что всегда занималась спортом — легкой атлетикой. На коллективном фото она вторая слева — капитан женской команды!» — поделилась своим впечатлением с корреспондентом Валерия Попова, директор КЛВЗ и завода Vigrosso.

Желаем Сиюмбике Шамсутдиновне крепкого здоровья, душевного тепла, радостных дней!